‘Pequenas Leituras’ estreia quinta temporada nesta quinta-feira, 9 - Diário do Vale

Matéria publicada em 8 de março de 2023, 11:27 horas

Evento acontece no Logic Hotel, em Volta Redonda a partir das 20h

Faltando poucos dias para a estreia da quinta temporada do ‘Pequenas Leituras’, o Grupo Cênico Estudarte demonstra fôlego em administrar a acelerada agenda de suas produções culturais. A trupe completará vinte anos de existência no fim de março e, após o sucesso dos eventos apresentados em janeiro e fevereiro, abrirá a nova temporada em endereço inusitado: o Logic Hotel, no Aterrado, em Volta Redonda. O evento ocorrerá no dia 9 (quinta-feira), a partir das 20 horas, no restaurante do hotel e trará mais novidades. A entrada é gratuita e o público só paga a consumação no restaurante.

Como rodízio entre seus integrantes a cada episódio, a primeira noite da nova temporada terá a escalação dos atores Maycon Lendel, Pedro Domiciano, Ramon Amorim e Rodrigo Hallvys, esse último responsável pela direção geral do evento também.

-A alteração do endereço parece que gerou ainda mais expectativa por parte da plateia. Para todos nós vem sendo uma novidade e até o conceito visual da publicidade é novo. Mas manteremos os ingredientes da diversão cênica que parece ter encantado o público e estimulou o crescimento na formação de plateia – inicia Hallvys, que é proprietário da RH Soluções Artísticas, empresa responsável pela produção.

Um fato raro é Rodrigo estar em cena como ator. “Sempre que possível, estou no elenco de abertura ou encerramento de temporada. Mas como temos muitas frentes de produção e temos vários integrantes nas nossas oficinas de atores, procuro dar preferência em escalá-los. Assim todos podem exercitar de forma prática o que trabalhamos dentro das oficinas”, detalha o diretor.

Segundo a equipe de produção, o evento contará com trinta diálogos e quatro monólogos, seguindo a dinâmica estrutural do ‘Pequenas Leituras’. Os atores se revezam e criam vozes para as personagens em tempo real, trabalhando como acontece em estúdios de dublagem e criando uma atmosfera imaginária como ocorria com ouvintes nas antigas radionovelas.

-Eles recebem os roteiros apenas uma hora antes de entrar em cena. Então não há tempo para memorização. É trabalhada a voz, a criatividade e as projeções de forma mais improvisada. Já os roteiros, em sua maioria, apresentam situações cotidianas que de alguma forma fazem sempre a plateia se familiarizar com as referências. Daí vem as chuvas de gargalhadas ou as reações de surpresa – comemora o diretor.

CULINÁRIA

Já a alimentação estará em um cardápio exclusivo criado pelo Chef André Nogal para as noites do ‘Pequenas Leituras’. Nogal tem formação no exterior e é conhecido por sua alta gastronomia, hoje sendo responsável pelo sucesso de elogios quanto a tudo que é servido no restaurante do Logic Hotel, fazendo a noite criar um clima sensorial e emocional diferenciado.

SERVIÇO

Pequenas Leituras – 5ª Temporada – Primeiro episódio. Dia 9 de março (quinta-feira), às 20 horas.

Local: Logic Hotel (Avenida 17 de Julho, nº 95, Aterrado, Volta Redonda – RJ).

Elenco: Maycon Lendel, Pedro Domiciano, Ramon Amorim e Rodrigo Hallvys.

Realização: Grupo Cênico Estudarte.

Direção geral: Rodrigo Hallvys.

Foto: Divulgação/Raíssa Lira.

Produção: RH Soluções Artísticas. Entrada: gratuita.

Redes: @grupoestudarte