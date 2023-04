Pequenos e médios negócios online do estado do Rio movimentaram R$ 189,4 milhões em 2022

Matéria publicada em 25 de abril de 2023, 16:37 horas

Faturamento foi 34% superior ao de 2021

Estado do Rio – Pequenos e médios negócios de comércio virtual do Rio de Janeiro movimentaram R$ 189,4 milhões em 2022, valor 34% superior ao de 2021 (R$ 141 milhões), ocupando o terceiro lugar no ranking nacional, atrás apenas dos estados de São Paulo (R$ 1,3 bilhão) e Minas Gerais (R$ 289,5 milhões). Os dados são da 8ª edição do NuvemCommerce, estudo anual sobre o comércio eletrônico e o empreendedorismo brasileiro, realizado pela plataforma de e-commerce Nuvemshop.

– A pesquisa mostra que esse mercado vem crescendo no Estado do Rio, incentivando empreendedores que buscam comercializar seus produtos pela internet. É um setor que tem o potencial de criar novas oportunidades de emprego, aumentar a renda e contribuir para um maior bem-estar social – comenta o governador Cláudio Castro.

De acordo com a pesquisa, os cinco segmentos de e-commerce que tiveram maior faturamento no ano passado, no Rio de Janeiro, foram o de Moda (R$ 65,4 milhões), Acessórios (R$ 18,6 milhões), Joias (R$ 12,5 milhões), Saúde & Beleza (R$ 11,8 milhões) e Casa & Jardim (R$ 6,5 milhões).

– Esta é uma prova da qualidade dos produtos fabricados e do empreendedorismo do estado, e um grande estímulo aos empreendedores e fornecedores instalados em território fluminense – destaca o secretário de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, Vinicius Farah.

Segundo a Nuvemshop, já no primeiro trimestre de 2023, o segmento registrou um movimento de cerca de R$ 47 milhões, o que representa um aumento de 21% em comparação ao mesmo período de 2022 (R$ 38,6 milhões). O volume de pedidos online chegou a quase 223 mil no período (aumento de 23%), quando foram vendidos cerca de 720 mil produtos em todo o estado (crescimento de 20%).

– O Rio de Janeiro se destacou no levantamento por apresentar crescimento um pouco acima da média nacional na quantidade de pedidos – observa Mylena Gama, especialista em e-commerce da Nuvemshop.