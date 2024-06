Resende – O trânsito na Avenida Perimetral Norte (uma das principais vias de Resende), foi interditado na altura do bairro Cidade Alegria, na manhã desta quinta-feira (20), por conta de um incêndio, em um poste de energia elétrica.

A reportagem apurou que agentes do 23º Grupamento do Corpo de Bombeiros (Resende), estiveram no local e apagaram o incêndio. Ainda não há informações sobre o que causou o incêndio no poste.