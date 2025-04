Permanência dos líderes do elenco é a grande aposta do Voltaço na Série B

Volta Redonda – O Voltaço realizou uma entrevista coletiva nesta sexta-feira (4), na sede social do clube. O primeiro assunto abordado foi o novo patrocínio master da Cinbal, empresa do setor metalmecânico sediada em Volta Redonda. A maior parte do valor será destinada às divisões de base.

“Ficamos felizes com a oportunidade de, ao completar 75 anos, apoiar um projeto vencedor, tanto nos campos quanto na base, podendo apoiar os meninos do clube. Foi uma grande oportunidade”, afirmou Ricardo Pires, gerente de pessoas da Cinbal.

Mas a pauta principal, claro, foi retorno à Série B após 27 anos. A estreia é no domingo (6), às 19h, contra o Cuiabá, no Estádio Raulino de Oliveira. A diretoria mantém os pés no chão em relação aos objetivos no torneio. É a primeira vez que o clube vai disputar um torneio nacional em pontos corridos, com 38 rodadas.

“A meta inicial, sem dúvida, é conseguir a pontuação de permanência o mais rápido possível. Claro que à medida que atingimos isso, passamos a ter outras metas”, analisou Zada, gerente de futebol do Voltaço.

Os líderes do elenco continuam na equipe. E a experiência de Jean Drosny e Sanchez é uma das armas do time para a Segundona. “É uma competição muito difícil. Vamos orientar os que estão estreando. E acredito que temos tudo para fazer uma boa Série B. Nosso foco no início é fazer um bom papel nos jogos e o restante será consequência do trabalho”, disse o lateral-esquerdo Sánchez, que já disputou a Série B por Figueirense e Ceará.

A intenção é começar com o pé direito, na presença da torcida, e buscar os três pontos contra o Cuiabá. “É bom que o primeiro jogo seja em casa, contra um time que está vindo da Série A, com boa estrutura. Estamos trabalhando forte para fazer uma boa estreia. E precisamos buscar a vitória a cada jogo, porque é uma competição longa, mas não podemos deixar para reagir no fim”, finalizou o goleiro Jean Drosny.