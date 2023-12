Perseguição com troca de tiros termina com um morto e quatro presos em Barra Mansa

Barra Mansa – Um homem de 48 anos, identificado como Luiz Fernandes dos Santos Souza, foi vítima de uma bala perdida e morreu durante perseguição com troca de tiros entre policiais militares e suspeitos de tráfico, na Colônia Santo Antônio, em Barra Mansa. Quatro pessoas foram presas após a perseguição, sendo que uma delas ficou ferida durante a troca de tiros.

A equipe iniciou as buscas após receberem informações que os quatro estariam saindo de um sítio. Os policiais encontraram o veículo e os suspeitos ignoraram a ordem de parada.

Em perseguição pela Estrada Governador Chagas Freitas, os suspeitos chegaram a atropelar um ciclista e bater em outro carro, o Gol prata do quarteto também foi atingido na traseira pela viatura. Segundo os policiais, quando o veículo parou, um jovem de 19 anos desceu do carro com uma pistola e ignorou as ordens de soltar a arma, sendo baleado pelos agentes e socorrido mais tarde para à Santa Casa de Misericórdia. Ainda não há informações sobre o estado de saúde do detido.

Os outros três suspeitos foram presos e com eles foram apreendidos uma pistola calibre .40 com kit rajada, 40 munições de mesmo calibre, 2650 pinos de cocaína, 700 gramas da droga ainda não embalada, uma pedra média de crack, 3000 etiquetas de identificação, 1000 sacolés para endolação, 1000 pinos vazios, três balanças de precisão, quatro celulares e um chip de celular avulso.

Os três suspeitos junto do material e do veículo foram levados para a 90ª DP, onde permaneceram presos.

A Polícia Civil investiga se o disparo que matou Luiz Fernandes veio da arma de um dos policiais ou dos detidos.