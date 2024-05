Perseguição deixa um morto e dois feridos em Barra Mansa

Segundo um deles, que estava dirigindo, um veículo Fox branco, cruzou em sua frente e dois homens armados saíram do carro. Ele teria feito então uma manobra para fugir e mais a frente entrou em uma rua sem saída, quando bateu no portão. Os dois conseguiram pular a cerca que dava acesso a um rio e conseguiram fugir.

Agentes do 28º Batalhão de Polícia Militar foram verificar disparo de arma de fogo. Na Rua Antônio Caetano encontraram um carro Fiat Palio batido no portão de uma garagem, com o motor ligado. Próximo ao veículo foram encontradas 14 estojos de cal. 380. Em um terreno, Iuri foi encontrado caído ao chão já sem vida.