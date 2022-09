Perseguição na Via Dutra termina após a PRF furar a tiros dois pneus de carro roubado

Matéria publicada em 9 de setembro de 2022, 08:33 horas

Barra Mansa e Porto Real – Policiais rodoviários federais apreenderam na noite de quinta-feira, dia 8, um veículo Fiat Uno Attractive, com placas de Manaus (AM), roubado. Dois ocupantes, que estavam no carro, foram presos após serem perseguidos por uma viatura da Polícia Rodoviária Federal. Um terceiro homem conseguiu fugir entrando numa área de mata.

A perseguição teve início na Via Dutra, Km 287, sentido São Paulo, próximo ao posto da PRF, às margens da rodovia, no distrito de Florino, em Barra Mansa, após os suspeitos não respeitarem a ordem dada pelos agentes para que parassem o veículo.

Eles fugiram em alta velocidade e fizeram manobras arriscadas na rodovia, fechando a passagem de outros veículos. A intenção era não permitir que a viatura da PRF se aproximasse.

Na fuga, os suspeitos jogaram uma bolsa plástica pela janela do carro, que não foi localizada pelos agentes. Os policiais conseguiram furar a tiros dois pneus do Fiat Attractive, que parou apenas no Km 293, no trecho da rodovia que corta Porto Real. Foram seis quilômetros de perseguição.

Os dois ocupantes desceram do carro. Em seguida, o terceiro homem saiu pelo lado direito do carro e fugiu em direção a uma área de mata.

Foi observado que o carro, com placas de Manaus que foi perseguido, estava com vários itens de identificação adulterados, o que caracterizava que era um clone. O veículo original da mesma marca, modelo e cor, foi licenciado em Belo Horizonte e pertencia a uma locadora de veículos. Além disso, o registro do roubo foi feito na 24ª DP (Piedade), no dia 29 de abril de 2021, no Rio de Janeiro.

O motorista detido alegou que comprou o carro por R$ 15 mil, em Barra Mansa, e que estaria retornando para sua casa em Resende. O passageiro disse apenas que fazia companhia ao condutor. Os dois alegaram que não conheciam o homem que fugiu e que deram apenas uma carona para ele.

A PRF foi informada de que o carro apreendido poderia estar envolvido num homicídio ocorrido em Porto Real. As investigações sobre o assassinato estão sendo feitas pela 100ª DP, para onde os dois homens detidos na Via Dutra, foram levados. O veiculo recuperado está avaliado em R$ 52.113,00 conforme tabela da FIPE.