Matéria publicada em 16 de junho de 2021, 12:25 horas

Itatiaia- Com o objetivo de fazer um levantamento dos trabalhadores e de suas necessidades para fomentar projetos de desenvolvimento como capacitações, assistência técnica e auxílio com maquinários ou junto a programas, a Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária de Itatiaia está promovendo o recadastramento dos pescadores artesanais e agricultores familiares que atuam no município.

Para fazer o recadastramento é preciso apresentar a RG, CPF, Comprovante de Residência e estar usando máscara facial. De acordo com a Secretaria, as pessoas que não possuem cadastro também podem se inscrever.

O recadastramento acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 12 horas e de 13h30 às 17horas, na sede da Secretaria, localizada na Rua Vitória Sócrates,nº156, Vila Martins, Nº156.