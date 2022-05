‘Pesque e Não Pague’: Zoo de Volta Redonda premia vencedores do primeiro torneio de pesca

Matéria publicada em 30 de maio de 2022, 21:47 horas

Volta Redonda – O aposentado José Paulino de Cerqueira, 67 anos, morador do bairro Jardim Ponte Alta, foi o grande vencedor do primeiro torneio de pesca promovido nesta segunda-feira (30), pelo Zoológico Municipal de Volta Redonda (Zoo-VR). O evento reuniu cerca de 70 participantes do projeto “Pesque e Não Pague”, que acontece às segundas-feiras – dia em que o local fica fechado ao público para manutenção e abre somente para a Melhor Idade praticar gratuitamente a pescaria.

– É meu primeiro torneio de pesca na vida e consegui pescar dois tambaquis. A pescaria é muito importante para divertir, passar o tempo, descansar – contou José Paulino, que venceu a competição, pescando um tambaqui de 1,585 gramas, e recebeu o troféu das mãos do vereador Lela.

Em segundo lugar ficou Arnaldo Sobral Salé, de 62 anos, morador do bairro Água Limpa, que fisgou uma tilápia de 1,360 gramas. O troféu de terceiro colocado ficou com Oséas Matos Siqueira, que mora no Aterrado e pescou um tambaqui de 1,255 gramas.

O torneio contou com algumas regras, como não ser permitida a utilização de ceva (ato do pescador, antes de sair para pescar, de jogar no local um pouco da isca, atraindo mais peixes); acompanhante, exceto em casos de necessidades especiais. Cada pescador estava autorizado a utilizar uma vara com molinete e uma vara de mão; foi permitido o uso de até dois anzóis por vara; e cada pescador estava autorizado a levar até cinco peixes.

Pesque e Não Pague

De acordo com o coordenador do Zoo-VR, o biólogo Jadiel Teixeira, atualmente o projeto “Pesque e Não Pague” conta com mais de 250 cadastrados.

– O torneio foi uma grande festa que reuniu os praticantes que participam do projeto, promovendo o lazer e a integração. Foi uma forma de incrementar a essa atividade aqui no zoológico – afirmou Jadiel.