Pesquisa do MEP revela que poluição é no momento a maior preocupação da população de VR

Matéria publicada em 11 de setembro de 2022, 12:40 horas

A sondagem revelou que 35,80% considera que a eleição pode provocar mudanças no cenário na cidade

Volta Redonda- A pesquisa sociopolítica do MEP(Movimento Ética na Política) em Volta Redonda revelou que a poluição é uma das maiores preocupações da população do município.

Na sondagem realizada pelo Movimento, ocorreu entre os dias 5 e 8 de setembro, de forma híbrida, e objetivando conhecer a percepção dos moradores sobre questões sociopolíticas da cidade. O resultado, em resumo evidencia quatro percepções mais pontuadas pelos entrevistados, na seguinte ordem – poluição, transporte público (aspectos da mobilidade), da saúde, do emprego. Também revelou que 35,80% considera que a eleição pode provocar mudanças no cenário na cidade.

Para o coordenador geral do MEP, José Maria da Silva, Zezinho, a consulta aos 320 moradores, homenageou o Bicentenário da Independência, em meio ao cenário eleitoral, e captura desafios importantes para os futuros eleitos no âmbito executivo e legislativo.

A coordenação do MEP, em meio a divulgação da pesquisa, também discutirá a possibilidade de, tão logo anunciado os eleitos (deputados) com base na região, também os possíveis ‘eleitos forenses’ com quantidade de votos expressivos na região Sul Fluminense, convidá-los para dialogar sobre as preocupações da comunidade sinalizadas na pesquisa.

“A última experiência de encontro com eleitos, aconteceu logo após as eleições de 2018, na ocasião três dos cinco eleitos da região participaram”, informou Zezinho.

O ecologista Fernando Pinto, coordenador da equipe socioambiental do MEP, diante do resultado da sondagem, ressaltou. “Os dados, sem dúvida, oferecem pontos relevantes para reflexão dos candidatos aos diferentes cargos, e também para o poder público local. A percepção da população dá a clara dimensão de pertencimento à cidade, quando faz o reconhecimento ao povo e sua história, o destaque para o shopping, o amor à cidade e outras percepções, que não deixam de lado às críticas quanto a poluição, problemas com o transporte público, a saúde, fatos que remetem às autoridades atentarem às percepções mais citadas (escritas diretamente)”, pontuou Fernando em sua análise.

Segundo a coordenação do MEP, a sondagem em 2019 registrou cinco pontos – na ordem – manutenção da cidade, saúde, meio ambiente, desemprego e transporte.

Entre os colaboradores que apoiaram na realização da Pesquisa estão o diretor de Ensino do MEP, Davi Souza e a professora Ana Paula Vasconcelos, colaboradora do MEP.

Resultado da sondagem do MEP em percentagem remota e presencial, entre os dias 5 e 8 de setembro de 2022

Envolvidos: 320 moradores em 80 bairros de Volta Redonda.

1- Você nasceu em Volta Redonda?

Sim (72,90%) Não (27,80%)

2- O que você mais gosta em Volta Redonda?

Itens mais citados na ordem: Poluição, transporte público (aspectos da mobilidade), saúde, emprego.

3.Para você, qual o maior problema de Volta Redonda?

Itens mais citados na ordem: povo e sua história, o shopping, o amor à cidade.

4- A eleição poderá provocar mudanças no cenário da cidade?

Sim (35,90%)

Não (11,60%)

Talvez (45,00%)

Não sabe (7,50%)

Perfil dos entrevistados

5- Faixa etária:

Até 15 anos (4,80%)

16 – 29 (34,40%)

30 – 50 (27,20%)

51 – 59 (19,10%)

Mais de 60 (14,70%)

6- Gênero:

Masculino (45,30%)

Feminino 53.40%)

Outros (1,30%)

7- Escolaridade:

Fundamental (9,40%)

Ensino Médio (54,70%)

Superior (35,90%)