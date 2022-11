Pesquisa mostra queda no otimismo dos consumidores fluminenses - Diário do Vale

Matéria publicada em 25 de novembro de 2022, 18:14 horas

O otimismo em relação à economia do Rio de Janeiro para os próximos três meses caiu entre os consumidores do estado, segundo pesquisa do Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises (IFec RJ) feita entre os dias 15 e 17 de novembro, com 273 entrevistados.

Porém, as consequências desse resultado para a economia no fim do ano serão atenuadas. Isso porque em outra pesquisa realizada pelo IFec RJ foi observado um percentual significativo (74,1%) de consumidores com intenção de presentear no Natal, data que mais movimenta o comércio no ano.

De acordo com a sondagem de novembro, 47,3% estão pessimistas ou muito pessimistas com o quadro econômico fluminense, contra 42,2% do levantamento anterior. Estão confiantes na retomada 27,8%, contra 37,6% de outubro.