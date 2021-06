Matéria publicada em 17 de junho de 2021, 12:28 horas

Volta Redonda- Uma pesquisa iniciada na terça-feira, dia 15, junto aos estudantes do Pré-Vestibular Cidadão do Movimento Ética na Política (MEP), se encerrará amanhã, sexta-feira, dia 18.

A pesquisa é a terceira que ocorre no tempo da pandemia, e foi coordenada pela professora-convidada Ana Paula Vasconcelos, especialista em métodos de pesquisa e ligada ao laboratório de pesquisa da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro).

A Equipe Pedagógica do MEP foi que se encarregou de escutar os estudantes do Pré-Vestibular Cidadão do Movimento para concluir a pesquisa.

Com aulas via plataforma digital, desde março, os dois núcleos do pré-vestibular (Retiro e Niterói) seguem com aulas conjuntas on-line. Os dois núcleos contam atualmente com 64 alunos.

“Procurei sistematizar as sugestões dos professores da equipe pedagógica, garantindo o objetivo de ‘escuta aos alunos’ ao provocá-los a avaliar o processo de ensino, apontar caminhos e ao mesmo tempo termos o perfil da turma deste ano” , informou a pesquisadora, quando do lançamento da pesquisa.

De acordo com Davi Souza, responsável pela equipe de secretaria do MEP, o encerramento da pesquisa está previsto para amanhã, sexta, e já conta com mais de 50% de participação dos alunos.

T.O, de 17 anos e aluna do Pré-Vestibular Cidadão, já respondeu a pesquisa e considerou muito válida a escuta aos alunos. “Muito válida a pesquisa, pois têm pessoas que as vezes não gostam de se expressar, identificando-se, no questionário sem dizer o nome poderemos opinar. Valido demais para nos expressar sobre as dificuldades, e até as questões pessoais. Por isso é muito importante que todos participem, acredito que com o resultado avaliado muita gente pode até voltar a estudar”, declarou a jovem elogiando os professores.

No dia 26 de março, a equipe pedagógica formada por assistentes sociais, pedagogos, psicólogo e coordenadores da secretaria e ensino, farão uma avaliação dos resultados, com vista ao segundo semestre.