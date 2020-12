Pesquisador demonstra preocupação com a água do Rio Paraíba e os rejeitos siderúrgicos em Volta Redonda

Volta Redonda- O pesquisador Marcelo Santana Lemos, professor de geografia e Mestre em história, e atualmente colaborador do Mep(Movimento Ética na Política), apresentou preocupações quanto a situação das águas do Rio Paraíba do Sul e os rejeitos siderúrgicos em Volta Redonda.

Marcelo que é do Rio de Janeiro, participou no último sábado, da plenária socioambiental promovido pelo Mep, onde foi discutido assuntos bastante importantes ligados ao meio ambiente.

Segundo o professor Marcelo, uma das pautas ambientais mais importantes que não é só para Volta Redonda, mas para todo o estado é a questão da água e também a questão relativa aos rejeitos da Usina de Volta Redonda.

– Essas duas questões são fundamentais, pois o Paraíba do Sul abastece 10 milhões de pessoas e ao passar por Volta Redonda ele tem boa parte de suas águas captadas, onde voltam através da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN). Então este movimento tem que ser muito bem feito, não pode ter defeito, senão isso afeta as águas do Paraíba – alertou.

Outra preocupação do pesquisador Marcelo, é em relação a montanha de rejeito que existe em Volta Redonda, e que já foi motivo de ação do Ministério Público em termos de acerto de conduta e que ainda não foi resolvido.

– Isso nos preocupa muito, haja visto o desastre de Mariana e outros acidentes ambientais. Então as questões que afetam o meio ambiente de Volta Redonda também afetam o meio ambiente do restante do estado, principalmente aqueles relacionados as águas. Fora isso dentro de Volta Redonda tem uma série de outras questões que tem que ser resolvido e o Mep conduzindo essas discussões socioambientais vão ter um papel fundamental para tentar buscar soluções – destacou.