Pessoas com deficiência são cadastradas para vagas de emprego na CSN, em Volta Redonda

Volta Redonda – A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD) e em parceria com a CSN (Companhia Siderúrgica Nacional), promoveu na tarde desta terça-feira (2), o cadastramento de pessoas com deficiência (PCDs) para vagas de emprego na companhia. Os currículos foram entregues à equipe de Recursos Humanos (RH) da CSN durante o evento ‘Balcão de Empregos’, realizado no auditório do Palácio 17 de Julho, sede da Administração Municipal, no bairro Aterrado.

Por mês, cerca de 300 vagas são oferecidas pela CSN, que viabiliza desde 2018 a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. O ‘Balcão de Empregos’ é o primeiro de muitos frutos da parceria entre a Prefeitura e a empresa, conforme destacou a secretária municipal da Pessoa com Deficiência, Eliete Guimarães.

“É com grande satisfação que celebramos hoje uma parceria significativa, que marca um novo capítulo na inclusão de pessoas com deficiência em Volta Redonda. A Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e a CSN unem forças para abrir portas e construir pontes, garantindo que pessoas com deficiência não apenas participem, mas prosperem no mercado de trabalho”, disse Eliete, encorajando os candidatos a aproveitarem as oportunidades.

“Construam uma carreira que reflita não apenas suas habilidades, mas também suas maiores aspirações. Juntos, estamos construindo uma Volta Redonda mais inclusiva, mais justa e mais próspera para todos”, finalizou a secretária.

Oportunidade para todos

Durante a entrega de currículos, os candidatos também passaram por uma breve entrevista com a equipe da CSN. A gerente-geral de Recursos Humanos da siderúrgica, Ana Paula Gonçalves, comentou que a empresa busca oferecer oportunidades para todos, promovendo um ambiente criativo.

“Hoje, estamos aqui não só para oferecer empregos, mas para mudar a narrativa sobre o que significa ser uma pessoa com deficiência no ambiente de trabalho. Queremos que cada candidato que passar por esse processo se sinta valorizado, respeitado e, acima de tudo, equipado para enfrentar os desafios de suas respectivas funções”, disse.

A colaboradora da CSN Juliana Pires, de 42 anos, é deficiente auditiva desde a infância, e através do evento ‘Balcão de Emprego’ conquistou uma vaga de emprego na empresa.

“Trabalho há um ano e nove meses na CSN, na gerência de manutenção, e posso garantir que é a melhor experiência que já tive. A empresa é muito grande, mas me senti extremamente acolhida. No início tive um pouco de dificuldade com o atendimento ao público, mas recebi muito apoio da equipe”, contou.