Pessoas de 56 anos serão vacinadas em Barra Mansa nesta quarta-feira

Matéria publicada em 15 de junho de 2021, 16:36 horas

Barra Mansa – A Secretaria de Saúde de Barra Mansa realizará nesta quarta-feira (16) a aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid-19 em homens e mulheres de 56 anos completos. A ação segue acontecendo no Parque da Cidade de Barra Mansa, em sistema drive-thru e também na Tenda da Vacina, para os pedestres.

Com o objetivo de evitar aglomeração no local e atender um maior número de pessoas, a imunização está sendo dividida em dois grupos: de 8h às 12h, vacinam pessoas do sexo feminino e das 12h às 16h, pessoas do sexo masculino . É indispensável à apresentação de RG, CPF, cartão do SUS e comprovante de residência nominal atualizado ou declaração da unidade de saúde.

Já nesta terça-feira (15), pessoas que estavam agendas com a segunda dose da AstraZeneca e homens e mulheres de 57 anos foram imunizados. A coordenadora de Imunização do município, Marlene Fialho, falou da organização do drive. “Barra Mansa vem se destacando pela organização e esperamos vacinar o maior número de pessoas o quanto antes, respeitando os protocolos e a chegada de novas remessas das vacinas”.

O presidente da Associação de Moradores do bairro Mangueira, Davi Netto, vacinou nesta terça-feira e alertou as pessoas de continuarem respeitando as medidas restritivas. “Eu fico muito feliz em ver um grupo de pessoas maravilhosas e bem preparadas atendendo a população aqui no drive, são todas muito atenciosas. Devemos agora, mesmo depois de vacinados, continuar a tomar as precauções devidas para evitar a proliferação do vírus.”