Pessoas de 67 anos receberão segunda dose da CoronaVac em Barra Mansa

Matéria publicada em 10 de maio de 2021, 15:03 horas

Barra Mansa – A segunda dose da vacina CoronaVac será aplicada em homens e mulheres de 67 anos, nesta terça-feira (11), em Barra Mansa. A ação acontecerá no Parque da Cidade, em três horários: de 8h às 10h para nascidos de janeiro a abril, 10h às 13h para nascidos de maio a agosto, e das 13h às 16h para nascidos de setembro a dezembro.

O atendimento para os pedestres será realizado na “Tenda da Vacina”. Para aqueles que possuem veículo, o serviço continuará em sistema drive-thru. Os veículos deverão acessar o local pelo portão central do Parque da Cidade, na Rua Prefeito João Chiesse Filho, 1102, no Centro.

Para receber a vacina, é indispensável a apresentação de RG, CPF, cartão do SUS e comprovante de residência nominal do município ou declaração da Unidade Básica de Saúde do bairro. É necessário a apresentação do cartão de vacina para a segunda dose.