PET Folia agita o carnaval do Clube dos Funcionários - Diário do Vale

Matéria publicada em 10 de fevereiro de 2023, 17:42 horas

Volta Redonda – O Clube dos Funcionários realiza entre os dias 18 e 21 de fevereiro, das 16h às 22h, o tradicional PET Folia. A festa acontece nas quadras do Clube e promete muita música e diversão para todo o público. Estão confirmadas as seguintes atrações: Sorriso Aberto, Bruna Reis, Caçarola Samba Show, Bruninho Nascimento e DJ Léo Villela.

Seguindo a tradição dos carnavais de clube, os foliões podem esperar diversas atrações na PET, como afirma o coordenador de eventos do Clube, André Valle. “Estamos preparando uma festa de carnaval com direito a muito samba, marchinhas, concurso de fantasias, decoração temática e muito mais. O PET Folia, assim como todos os nossos eventos, valorizam a confraternização entre amigos e familiares, além de reunir todas as idades”, disse André.

O presidente do Clube, Gustavo Tramontin reforça o objetivo da família Alvigrená, que busca oferecer diversão aos seus associados e todo o público em geral. “Estamos muito felizes com mais uma edição do PET Folia. Um dos nossos maiores compromissos é proporcionar momentos de alegria, lazer e convívio social. Tudo isso com muita segurança, em um ambiente totalmente familiar”, comentou Tramontin.

Os ingressos para não sócios já estão à venda na secretaria do Clube. Para os associados, basta trocar 1kg de alimento não perecível (exceto sal e açúcar) pelo ingresso antecipadamente. Classificação etária: 18 anos.