Petrobras abre inscrições para novo concurso - Diário do Vale

Matéria publicada em 12 de fevereiro de 2023, 12:06 horas

No total, serão 373 vagas de nível médio técnico; inscrições começam quarta-feira (15), e prova será realizada em 30 de abril

Rio – A Petrobras abre na próxima quarta-feira (15) as inscrições para um novo concurso de nível médio técnico, oferecendo um total de 373 vagas imediatas e mais 746 para cadastro de reserva. Os interessados podem se inscrever até as 18h de 17 de março (taxa de inscrição de R$ 62,79), com a prova sendo realizada em 30 de abril nas capitais dos 26 estados e no Distrito Federal. O resultado final do concurso será divulgado em 10 de julho.

De acordo com o edital da seleção, o salário básico será de R$ 3.294,36, com garantia de remuneração mínima de R$ 5.563,90. Os interessados podem acessar o site da Petrobras para baixar o edital.

As vagas oferecidas no concurso são para as áreas de Enfermagem do Trabalho; Inspeção de Equipamentos e Instalações; Logística de Transportes; Elétrica; Instrumentação; Mecânica; Operação; Operação de Lastro; Projetos, Construção e Montagem (Elétrica ou Mecânica); Segurança do Trabalho; e Suprimento de Bens e Serviços (Administração). O edital determina que 8% das vagas serão reservadas para pessoas com deficiência, e 20% para candidatos negros.

Podem participar da seleção pessoas com nacionalidade brasileira ou portuguesa; ter CPF; estar em dia com as obrigações eleitorais e militares (para candidatos do sexo masculino); ter no mínimo 18 anos completos na data da admissão, e no máximo 75 anos; ter aptidão física e mental; além de não ser aposentado ou ter emprego público, com exceção dos cargos acumuláveis previstos na Constituição Federal.