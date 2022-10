Pezão é convidado para governo de Cláudio Castro e recusa

Matéria publicada em 11 de outubro de 2022, 12:06 horas

Rio – O ex-governador do Estado do Rio, Luiz Fernando Pezão, recebeu convite para integrar o governo de Cláudio Castro, reeleito no primeiro turno. O governador ofereceu a ele a presidência do Instituto Rio Metrópole, que cuida do planejamento da região metropolitana do estado, segundo informações do colunista do jornal O Globo, Lauro Jardim.

O governador agradeceu Cláudio Castro, mas recusou o convite. É que Pezão não pode trabalhar em órgão público por causa de uma determinação do juiz Marcelo Bretas.