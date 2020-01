Pezão será interrogado nesta terça-feira na Lava Jato

Matéria publicada em 14 de janeiro de 2020, 09:45 horas

Ex-governador do Rio é acusado de embolsar quase R$ 40 milhões

Rio de Janeiro – O ex-governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, será interrogado nesta terça-feira (13), na Operação Boca do Lobo, desdobramento da Lava Jato do estado que o prendeu em novembro de 2018.

O depoimento será na 7ª Vara Federal Criminal do Rio, no bairro Saúde.

Pezão foi solto em dezembro do ano passado, após decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Acusação

A acusação afirma que o ex-governador recebeu aproximadamente R$ 40 milhões em propina, integrando e aprimorando o esquema de corrução de Sérgio Cabral, que foi delatado por Carlos Miranda, operador de Cabral.

Na versão do mesmo, Pezão recebia mesada de R$ 150 mil. O pagamento do 13º “salário” estava incluso na propina, além de dois bônus de R$ 1 milhão.

Pezão teria passado a cobrar 8% de propina sobre os contratos firmados com o governo após se tornar governador.

Situação

O ex-governador está impedido pelo STJ de deixar o Rio ou de exercer cargos públicos, assim como também deverá usar tornozeleira eletrônica. Já Sérgio Cabral segue preso.