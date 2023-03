PF apreende cerca de mil armas de fogo durante operação no Rio - Diário do Vale

Matéria publicada em 15 de março de 2023, 17:56 horas

Rio de Janeiro – A Polícia Federal apreendeu cerca de mil de armas de fogo, milhares de munições e acessórios durante a Operação Desarmada III, deflagrada nesta quarta-feira (15). Ação tem o objetivo de apreender o restante do armamento irregular pertencente ao grupo alvo da Operação Desarmada, deflagrada há exatamente um mês, no município de Nova Iguaçu.

A ordem judicial referente a ação desta quarta-feira (15) remete ao restante do armamento encontrado nas duas lojas investigadas. Na ação, policiais federais cumpriram um mandado de busca e apreensão, deferido pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Nova Iguaçu. As apreensões relacionadas à Operação Desarmada, do mês passado, visaram apenas as armas e munições que possuíam calibre restrito.

As irregularidades constatadas podem caracterizar os crimes de comércio ilegal de armas de fogo, munição e acessório e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido.

No dia 15 de fevereiro, a Polícia Federal prendeu em flagrante quatro pessoas que estavam comercializando armas de fogo sem a vigilância armada, sem a guia de tráfego correta e com a atividade comercial de material bélico suspensa, em desacordo com as normas regentes, no âmbito das Operações Desarmadas I e II. Na ocasião, foram apreendidas 80 armas, dentre as quais 68 fuzis e 12 revólveres, assim como munições, todas de uso restrito.