PF conclui inquérito sobre a importação de 18 girafas da África do Sul

Matéria publicada em 9 de novembro de 2022, 08:54 horas

Os animais estavam num resort em Mangaratiba, na Região da Costa Verde

Mangaratiba – A Polícia Federal informou que, no dia primeiro deste mês, apresentou ao Ministério Público Federal e à Justiça Federal o relatório final do inquérito policial que apurava a regularidade e responsabilidades criminosas do processo de importação de 18 girafas oriundas da África do Sul para um resort em Mangaratiba, na Região da Costa Verde. O ato teria resultado na morte de três animais.

Durante a investigação, restou apurado que houve falhas deliberadas de servidores públicos no processo que autorizou a importação dos animais para o Brasil, que não deveria ter ocorrido por ausência de requisitos fundamentais, exigidos por expressa previsão normativa, acerca da exigência requisitos como a metragem mínima e características básicas não presentes nos locais de manutenção das girafas, resultando no indiciamento de dois servidores pela prática dom crime previsto no artigo 66 da Lei 9.605/98.

Também foi apurado que representantes da empresa responsável pela importação praticaram maus tratos no manejo dos animais no país, visto que, ao prezar pela redução de custos em detrimento do bem-estar e da segurança dos animais, na defesa dos interesses econômicos de seu empregador, os representantes contribuíram decisivamente para as 18 girafas fossem submetidas a uma rotina de maus tratos, acarretando no óbito três dos animais e no consequente indiciamento de duas pessoas pelo crime previsto no artigo 32 da Lei 9.605/98, em concurso formal, 18 vezes.

O inquérito policial tem como objetivo apurar eventuais condutas criminosas praticadas durante o processo de importação e na manutenção dos animais. Segundo a PF, dessa forma, nada impede que outras pessoas físicas ou jurídicas venham a ser responsabilizadas por suas ações na esfera cível ou administrativa.