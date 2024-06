PF cumpre mandados de prisão contra ex-diretores das Americanas

Também foram identificadas fraudes envolvendo contratos de verba de propaganda cooperada (VPC), que consistem em incentivos comerciais que geralmente são utilizados no setor, mas no presente caso eram contabilizadas VPCs que nunca existiram.

Segundo as investigações, que contam com a colaboração da atual diretoria da empresa, os ex-diretores praticaram fraudes contábeis relacionadas a operações de risco sacado, que consiste em uma operação na qual a varejista consegue antecipar o pagamento aos fornecedores por meio de empréstimo junto aos bancos.