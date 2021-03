Matéria publicada em 17 de março de 2021, 18:29 horas

Volta Redonda – Agentes da Polícia Federal de Volta Redonda, em conjunto com a Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL), deflagraram nesta quarta-feira, dia 17, a Operação Onda Certa, com objetivo de desativar estações de rádio clandestinas em Resende e Itatiaia. Foram cumpridos três mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal de Resende, o que acarretou no fechamento de uma rádio clandestina em funcionamento, apreensão de equipamentos utilizados para transmissão e na prisão em flagrante do seu operador.

O homem foi levado para a Delegacia da PF de Volta Redonda e responderá pelo crime de operação de rádio pirata, cuja a pena pode chegar a quatro anos de detenção, aumentada da metade se houver dano a terceiros, e multa no valor de R$ 10.000,00.