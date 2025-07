PF deflagra operação contra fraude milionária em benefícios do INSS no RJ

Macaé – A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira (17) a Operação Fraus, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa que, há mais de dez anos, atua fraudando o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O grupo é acusado de operar um sofisticado esquema para obtenção indevida de Benefícios de Prestação Continuada (BPC/LOAS), causando prejuízo estimado em mais de R$ 30 milhões aos cofres públicos.

A ação mobilizou agentes em oito mandados de busca e apreensão nas cidades do Rio de Janeiro (3), Armação dos Búzios (2), Cabo Frio, São Gonçalo e Casimiro de Abreu, todos expedidos pela 8ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro.

As investigações revelaram uma estrutura criminosa altamente articulada, com participação de gerentes bancários, servidores públicos, profissionais gráficos e correspondentes bancários. Esses envolvidos utilizavam plataformas restritas e acessos ao sistema Meu INSS para obter dados pessoais e formalizar requerimentos fraudulentos de benefícios.

Segundo a Polícia Federal, apenas em um período de seis meses foram identificados 415 requerimentos fraudulentos, que resultaram em concessões indevidas e um prejuízo de R$ 1,6 milhão. O número pode ser muito maior, considerando o longo período de atuação do grupo.

Um dos principais articuladores da fraude era conhecido como “Professor” ou “Rei do Benefício”. Ele era responsável por ensinar os demais integrantes a burlar o sistema e executar as fraudes. O esquema era tão volumoso que os criminosos muitas vezes não conseguiam sequer abrir todas as contas bancárias associadas aos benefícios, o que levava à suspensão por falta de saque.

De acordo com a PF, os gerentes bancários cooptados cobravam cerca de R$ 500 por cada conta aberta, enquanto os benefícios fraudulentos eram vendidos por até R$ 2.500, ou mantidos sob controle do próprio grupo criminoso.

As investigações começaram a partir de um relatório do Núcleo Regional de Inteligência Previdenciária e Trabalhista no Estado do Rio de Janeiro, vinculado à Coordenação-Geral de Inteligência da Previdência Social (CGINP), ligada ao Ministério da Previdência Social. O documento apontava indícios de irregularidades em benefícios concedidos e mantidos pela Agência da Previdência Social de Arraial do Cabo (RJ).

Os envolvidos poderão responder pelos crimes de estelionato previdenciário, corrupção ativa, organização criminosa e lavagem de dinheiro. As apurações seguem em andamento.