PF deflagra operação para combater corrupção na saúde pública de Volta Redonda

Volta Redonda – A Polícia Federal, com apoio da Controladoria Geral da União (CGU), deflagra na manhã desta terça-feira (26), a Operação Vírus com o objetivo de apurar irregularidades cometidas na contratação de serviços de caráter emergencial, pela Prefeitura de Volta Redonda/RJ, durante a pandemia da Covid-19.

Cerca de 40 policiais federais cumprem 10 mandados de busca e apreensão em residências, empresas e escritórios ligados aos envolvidos no suposto esquema criminoso, nos municípios de Volta Redonda, Rio de Janeiro, Rio Claro/RJ, Pinheiral/RJ, Barra do Piraí/RJ e Paraíba do Sul/RJ. Os mandados judiciais em questão foram expedidos pela 2ª Vara Federal de Volta Redonda.

As investigações foram iniciadas em 2020, a partir de uma denúncia anônima que relatou irregularidades no processo de dispensa de licitações relativo à contratação de serviços para instalação de equipamentos no hospital de campanha montado em Volta Redonda, para o tratamento de pacientes infectados pela Covid-19.

A estrutura do Hospital de Campanha tinha mil m² e foi montada sobre a grama do estádio Raulino de Oliveira, com disponibilidade de 114 leitos disponíveis para casos de média complexidade.

As apurações indicaram desvios de verbas públicas relativas a um contrato de R$ 1,6 milhão, além de revelar indícios acerca de outras irregularidades nas contratações em questão. Dentre as fraudes investigadas, é possível destacar o superfaturamento na contratação dos referidos serviços; irregularidades na apresentação de documentos; direcionamento do objeto a ser contratado; conluio entre empresas, agentes políticos e servidores do município; empresas de fachada, entre outras.

Com a deflagração de hoje, os policiais federais buscam desarticular o grupo criminoso investigado e encontrar novos elementos de prova indispensáveis ao completo esclarecimento dos fatos.

Além dos crimes licitatórios, os investigados poderão responder por associação criminosa, peculato e lavagem de dinheiro, cujas penas variam de 2 a 12 anos de reclusão.