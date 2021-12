PF divulga balanço da Operação Skal

Matéria publicada em 16 de dezembro de 2021, 16:58 horas

Ação foi realizada para apurar desvio de recursos na saúde em Barra do Piraí

Barra do Piraí – A Polícia Federal divulgou nesta quinta-feira (16/12), um balanço da Operação Skal, realizada no dia anterior, e coordenada pelo delegado da PF de Volta Redonda, Pedro Paulo Simão. A investida teve como objetivo apurar um suposto esquema de desvio de recursos federais na área de saúde de Barra do Piraí, que podem ultrapassar a casa dos R$ 6 milhões.

Os alvos foram servidores do município que estariam atuando em conjunto com empresas para desviarem esses recursos públicos em obras realizadas nos hospitais locais. Entre os investigados, encontram-se servidores do alto escalão da Secretaria de Saúde de Barra do Piraí, agentes dos principais hospitais conveniados, além de empresas de outas região do Estado do Rio de Janeiro.

A PF disse que foram realizados 19 mandados de busca e apreensão, não apenas em Barra do Piraí, Vassouras, Magé e em três cidades da Baixada Fluminense. Foram arrecadados uma moto superesportiva avaliada em R$ 43.190,00; além da quantia de R$ 40.755,00, 6 HDs, 4 Pendrives; u documento de identidade com indícios de contrafação (falso).

Também foram apreendidos cheques; 2 eletrocardiógrafos, nas respectivas caixas; 6 notebooks e computadores; 6 aparelhos celulares; além de documentos, notas fiscais, contratos de prestação de serviços com os hospitais em torno dos fatos, recibos, etc.

Bloqueio judicial em contas bancárias (sisbajud), autorizado pela Justiça foi de R$ 368.861,92. Também foi decretada a indisponibilidade de 18 veículos (Renajud).

Os quatro investigados para os quais foram expedidos Mandados de prisão temporária não foram localizados em suas residências, encontrando-se os mesmos como foragidos da justiça.