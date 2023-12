PF e ICMBio cumprem mandados de busca e apreensão na Reserva Biológica do Tinguá

Nova Iguaçu – Na manhã desta quinta-feira (21), a Polícia Federal, em ação conjunta com o ICMBio, cumpriu dois mandados de busca e apreensão em desfavor de suspeitos de praticar caça ilegal na área da Reserva Biológica do Tinguá (REBIO do Tinguá), uma das maiores Unidades de Conservação da Mata Atlântica no estado do Rio.

Foram apreendidas quatro aves silvestres, incluindo dois pixoxós (Sporophila frontalis), um patativa (Sporophila plúmbea) e um coleiro (Sporophila caerulescens). Além dos animais, também foram aprendidas três espingardas, munições e carnes de animais de caça, incluindo carne de lagarto e de gambá.

Duas equipes de policiais da Delegacia de Polícia Federal em Nova Iguaçu, além de seis servidores do ICMBio, cumpriram os dois mandados de busca e apreensão expedidos pela 4ª Vara Federal de São João de Meriti.

Durante a ação, uma pessoa foi presa em flagrante e outra assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência. Os dois indivíduos foram encaminhados para a Delegacia da PF em Nova Iguaçu para os procedimentos de polícia judiciária.

O preso foi conduzido ao sistema prisional onde ficará à disposição da justiça e responderá pelos crimes de caça ilegal e posse ilegal de armas de fogo. As aves foram entregues ao ICMBio para a realização de exames e reabilitação, voltada para a reinserção dos animais na natureza.