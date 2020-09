PF estoura suposto cassino clandestino em Volta Redonda

Matéria publicada em 10 de setembro de 2020, 12:06 horas

Volta Redonda – Agentes da Polícia Federal (PF), coordenados pelo delegado Pedro Paulo Simão da Rocha, estouraram um suposto cassino clandestino em Volta Redonda na manhã desta quinta-feira, dia 10.

Segundo as primeiras informações, um homem, já identificado, supostamente com histórico de envolvimento com jogos de azar, foi preso.

O DIÁRIO DO VALE entrou em contato com a unidade, e segundo um agente, equipes da PF estão na rua e ainda não informaram o balanço da operação; que deverá ser divulgado pelo delegado na sede policial.

O caso está em andamento e será atualizado em breve.