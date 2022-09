PF flagra crime ambiental em reserva  em Paraty

Matéria publicada em 4 de setembro de 2022, 07:05 horas

Paraty – Na tarde de sábado, dia 3, a Polícia Federal, em ação conjunta com o ICMBio, cumpriu diligências com o intuito de coibir ilícitos ambientais, no interior do Parque Nacional da Serra da Bocaina, na localidade conhecida Sertão das Marinas, em Paraty.

Os policiais da Delegacia de Polícia Federal em Angra dos Reis e os agentes ambientais do ICMBio incursionaram por mais de seis horas na reserva. Eles tiveram êxito em localizar um rancho utilizado para caça, onde foram encontrados insumos e petrechos para tal fim.

Além de destruírem o referido rancho, os policiais federais ainda autuaram dois imóveis em situação irregular. Foram lavrados autos de infração em desfavor dos respectivos responsáveis pelos imóveis.