PF prende foragido condenado pelo crime de estupro - Diário do Vale

Matéria publicada em 3 de março de 2023, 11:42 horas

Um segundo foragido foi preso pela Polícia Militar em Santa Rita de Jacutinga/MG com base em informações enviadas pela PF

Volta Redonda – Um homem condenado por estupro, que estava foragido da Justiça desde dezembro de 2021, foi preso na manhã desta quinta-feira (2), por policiais federais, em Volta Redonda.

O mandado de prisão em aberto foi julgado em Florianópolis (SC). A pena a cumprir do condenado é de oito anos e oito meses em regime fechado.

Já no final da tarde, a PF realizou uma ação conjunta com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), na qual repassou informações de inteligência para que os policiais militares prendessem um segundo homem, no município de Santa Rita de Jacutinga (MG). Ele também foi condenado por estupro, em caso julgado pela Vara de Volta Redonda, e estava foragido desde outubro de 2019.

Após as formalidades decorrentes da prisão, ambos os presos foram encaminhados ao sistema prisional.