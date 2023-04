PF prende homem foragido por associação ao tráfico, em Volta Redonda

Matéria publicada em 26 de abril de 2023, 16:21 horas

Prisão foi decretada em 28 de outubro de 2022

Volta Redonda – Um homem de 26 anos foi preso, nesta quarta-feira (26), pela Polícia Federal de forma cautelar por associação ao tráfico de drogas. O mandado foi expedido pela 2ª Vara Criminal em Volta Redonda, em outubro de 2022, para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

As diligências foram realizadas pelo Grupo de Capturas do Núcleo de Operações da Polícia Federal, no bairro Jardim Cidade do Aço em Volta Redonda.

Após as formalidades decorrentes da prisão judicial, o homem foi encaminhado ao sistema prisional do estado, onde permanecerá à disposição da Justiça.