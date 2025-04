PF prende homem foragido por homicídio em Resende

Resende – A Polícia Federal prendeu, na tarde deste sábado (2), um homem de 54 anos que estava foragido da Justiça desde maio de 2018 pelo crime de homicídio. Ele foi localizado no bairro Paraíso, em Resende, e detido em seu local de trabalho por força de um mandado de prisão preventiva expedido pela 1ª Vara Criminal do município.

A prisão foi resultado de um trabalho de inteligência realizado pelo Grupo de Capturas da Superintendência da PF no Rio de Janeiro, com apoio da equipe da Delegacia da PF em Volta Redonda. O homem foi encaminhado ao sistema prisional do estado, onde permanecerá à disposição da Justiça.