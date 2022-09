PF prende homem que transportava drogas na Via Dutra em Piraí

Matéria publicada em 23 de setembro de 2022, 08:11 horas

Piraí – Na madrugada desta sexta-feira, dia 23, a Polícia Federal prendeu em flagrante um homem, de 50 anos, que transportava grande quantidade de maconha, oculta na carroceria de uma carreta que tinha como destino comunidades do Rio de Janeiro.

A abordagem, realizada por policiais federais da Delegacia de Repressão a Drogas (DRE) – com apoio de cães farejadores -, ocorreu na Via Dutra, em Piraí. O preso, o veículo e a droga, que ainda está sendo contabilizada, foram encaminhados à Superintendência da Polícia Federal, para a lavratura do auto de prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, cuja pena pode chegar a 15 anos de prisão.