PF prende mulher com 300 quilos de pepinos-do-mar em Angra dos Reis

Matéria publicada em 1 de junho de 2022, 07:13 horas

Angra dos Reis – Policiais federais prenderam na noite de segunda-feira (30), uma mulher por contrabando de pepinos-do-mar, em Angra dos Reis. Os agentes interceptaram o ônibus que iria de Angra pra São Paulo e, durante as buscas no veículo foram encontradas cinco caixas de isopor contendo, 300 quilos de pepinos-do-mar.

Segundo o Ibama, os pepinos-do-mar apreendidos não estão em extinção. No entanto, a captura, transporte, e comercialização dependem de autorização e licença.

A presa foi conduzida à Delegacia de Polícia Federal em Angra dos Reis para a lavratura do termo circunstanciado do termo do compromisso de comparecer em juízo quando ela for solicitada. A mulher foi liberada para responder pela infração penal em liberdade.