PF revela que confronto entre quadrilhas resultou em oito mortos em Angra dos Reis

Matéria publicada em 2 de novembro de 2022, 12:35 horas

Angra dos Reis – A Polícia Federal informou que na última segunda-feira (31), integrantes de uma organização criminosa especializada em roubos bancos, que estava prestes a praticar ações delituosas contra instituições financeiras na Região da Costa Verde, se depararam com um grupo rival no bairro Lambicada, em Angra dos Reis. Durante o confronto armado, pelo menos oito dos criminosos pertencentes à organização criminosa foram mortos pelos rivais.

O anuncio foi feito na segunda-feira (1), quando a PF com apoio da Delegacia de Roubos e Furtos, da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, deflagrou a Operação Dinamite 2, que resultou na prisão de um suposto integrante do grupo de assaltantes a banco que fez uso de explosivos contra estabelecimentos bancários em pelo menos cinco episódios nos últimos quatro meses, na Região Metropolitana do Rio.

Nesse período, a organização criminosa investigada teria praticado crimes de roubo qualificado, atuando na modalidade Novo Cangaço. A investigação apontou que nos referidos eventos a organização criminosa atuou com aproximadamente de 15 homens portando fuzis, os quais roubaram veículos, fizeram reféns, subtraíram bens pertencentes as instituições financeiras, detonaram artefatos explosivos.

Também inabilitaram estruturas de segurança e proteção, bloquearam vias de acesso e, para empreender fuga, dispararam contra policiais militares. A ação coordenada na segunda-feira passada, pela Delegacia de Repressão a Crimes contra o Patrimônio da PF, ensejou a segunda prisão desse grupo criminoso, tendo a primeira ocorrido no último dia 27 de setembro deste ano, durante a deflagração da Operação Dinamite !.