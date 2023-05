Picadas de escorpião: aumento de casos deixa região em alerta

Matéria publicada em 26 de maio de 2023, 08:57 horas

No estado do Rio, mais de 1,2 mil pessoas foram picadas nos últimos dois anos

Estado do Rio – Os escorpiões são animais que podem causar transtornos dolorosos às suas ‘vítimas’. Dor, vermelhidão e inchaço são apenas alguns dos sintomas causados pelo veneno do atrópode – em alguns casos, o veneno pode causar a morte, sobretudo de crianças pequenas.É que o veneno dos escorpiões altera o sistema nervoso, e como as crianças possuem menos sangue para diluir as toxinas, é comum que acabem vindo a falecer.

De acordo com o Ministério da Saúde, só em 2021 foram registrados mais de 154 mil casos de picada de escorpião no país. No estado do Rio, foram 1222 pessoas picadas pelo aracnídeo nos últimos dois anos, sendo que, em 2022, foram 630.

Para evitar o desgaste da dor e da recuperação, bom mesmo é investir em prevenção. Por isso, é preciso estar atento quanto aos cuidados com a limpeza de quintais e jardins, que devem ser constantes. É importante também manter os sacos de lixo bem fechados e evitar o acúmulo de entulho, folhas secas, lixo doméstico e materiais de construção nas proximidades das residências.

Em casas e apartamentos os cuidados também são fundamentais: é importante usar soleiras nas portas e janelas; telas em ralos do chão, pias e tanques; manter camas e berços afastados das paredes; evitar que roupas de cama e mosquiteiros encostem no chão e manter o gramado aparado. Além disso, é importante não colocar a mão em buracos, embaixo de pedras ou em troncos apodrecidos. Ao realizar atividades que representam risco, como manusear entulho e material de construção, é importante usar luvas e botas de raspas de couro.

Fui picado. E agora?

Se você ou alguém da família foi picado por um escorpião, é importante entender que a rapidez no atendimento pode fazer toda a diferença – é que, embora na maioria das vezes o ferimento não tenha tanta gravidade, o veneno do aracnídeo pode, em alguns casos, ser fatal. O mesmo se aplica a casos de ataques de outros animais peçonhentos, como cobras, por exemplo. É preciso buscar atendimento imediatamente.

Cidades do Sul Fluminense com soro contra aracnídeos, cobras e serpentes:

Angra dos Reis

Hospital de Praia Brava – Rua Oito, S/N – Praia Brava, Angra dos Reis.

Hospital Geral de Japuíba – Rua Japoranga, 1700 – Japuíba

Mangaratiba

Hospital Municipal Victor de Souza Breves – Rua Nilo Peçanha, 85 – Centro, Mangaratiba.

Paraty

Hospital Municipal Hugo Miranda – Rua São Pedro de Alcântara, 139 – Pontal, Paraty.

Miguel Pereira

Hospital Municipal Luiz Gonzaga – Rua Adelaide Badenes, 400 – Conceição, Miguel Pereira.

Vassouras

Hospital Universitário de Vassouras – Rua Vicente Celestino, 201 – Madruga, Vassouras.

Três Rios

UPA 31 – Avenida Zoello Sola, 2100 – Triângulo, Três Rios.

Resende

Hospital Municipal de Emergência Henrique Sérgio Gregori – Av. Marcílio Dias, 800 – Jardim Jalisco, Resende.

Valença

Hospital Escola de Valença – Rua Cel Leite Pinto, 20 – Centro, Valença.

Volta Redonda

Hospital Dr. Nelson dos Santos Gonçalves (Cais do Aterrado) – Rua Paulo Leopoldo Marçal, 298 – Aterrado.