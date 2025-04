Pilates na real: o exercício das famosas que também pode ser o seu queridinho

Sul Fluminense – Sabe aquele corpo alongado, postura impecável e carão de quem vive em paz com o espelho? Pode apostar: tem Pilates envolvido! O método criado por Joseph Pilates há mais de um século caiu de vez no gosto das celebridades — e não é à toa. Além de transformar o físico, o Pilates também mexe (pra melhor!) com a mente.

Se você ainda acha que é só “alongamento de gente rica”, ou “só para pessoas mais velhas”, se prepara pra rever seus conceitos. O Diário Delas foi atrás das informações mais importantes pra te mostrar que esse exercício é democrático, poderoso e pode, sim, fazer parte da sua rotina — independentemente do seu corpo, idade ou objetivo.

O que é Pilates, afinal?

O Pilates é um método de exercício físico que trabalha força, flexibilidade, respiração e consciência corporal. Ele pode ser feito no chão (solo) ou com o auxílio de equipamentos específicos (como o Reformer, Cadillac e Chair).

Diferente das academias tradicionais, o foco aqui não é o músculo isolado, e sim o corpo como um todo. É aquela vibe: menos impacto, mais resultado.

Quais os benefícios?

A lista é longa — e real! Olha só:

* Melhora da postura

* Alívio de dores nas costas

* Fortalecimento do core (abdômen e lombar)

* Aumento da flexibilidade

* Redução de estresse

* Prevenção de lesões

* Melhora da respiração

* Corpo mais definido e funcional

E o mais legal? Tudo isso sem precisar sair da aula pingando suor. É esforço com elegância, sabe?

E as famosas que amam?

A lista é de milhões! Entre as “pilateiras” assumidas estão:

* Sabrina Sato

* Bruna Marquezine

* Grazi Massafera

* Anitta

* Fernanda Paes Leme

* Jennifer Aniston

* Meghan Markle

Todas elas já contaram que o Pilates faz parte da rotina de beleza e bem-estar — e ajuda muuuito na disciplina, autocuidado e conexão com o próprio corpo.

Posso fazer em casa?

Sim! Hoje em dia existem aulas online, vídeos gratuitos, apps e até kits com acessórios básicos (bola, faixa elástica, magic circle…) que ajudam no treino em casa. Mas se você for iniciante, o ideal é começar com a orientação de um profissional, pra aprender certinho e evitar lesões, combinado?

Pilates emagrece?

A pergunta que não quer calar!

O Pilates não é uma atividade aeróbica, mas sim funcional. Ou seja: ele ajuda no processo de emagrecimento indiretamente, já que melhora o condicionamento, acelera o metabolismo e modela o corpo. A silhueta muda, a postura melhora e você se sente mais leve e confiante. E, convenhamos: isso vale mais do que qualquer número na balança, né?

Se você quer um exercício que cuida do corpo sem tortura, que ajuda a desacelerar a mente e ainda te deixa com postura de modelo, o Pilates é pra você. E o melhor? É um verdadeiro ato de amor próprio.

Então, bora se alongar, fortalecer e se reconectar com você mesma — com leveza, estilo e consciência. Pilates é mais que exercício, é lifestyle!