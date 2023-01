Piloto de parapente fica preso em árvore no posto PRF de Floriano - Diário do Vale

Matéria publicada em 26 de janeiro de 2023, 17:44 horas

Barra Mansa – Um piloto de parapente ficou preso em uma árvore após tentar realizar um pouso na tarde desta quinta-feira (26), em uma área próxima à Polícia Rodoviária Federal de Floriano, no km 293. O homem ficou agarrado em uma das árvores por volta das 15h30, sendo necessário o acionamento do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro para o resgate.

O piloto tem 41 anos, é natural do Rio de Janeiro e informou às autoridades que iniciou o salto em Japeri, indo para Barra Mansa através da forte ventania. Segundo o homem, ele estava acostumado a realizar pousos parecidos. Após o regate, ele fez contato com alguns amigos para vir buscá-lo no posto da PRF.