Piloto mirim de Barra Mansa é campeão Estadual de Kart - Diário do Vale

Matéria publicada em 15 de novembro de 2022, 14:59 horas

Em ano de renovação no kartismo infantil do Rio, os ‘novos pilotos’ fazem a alegria da torcida na pista de Volta Redonda

Sul Fluminense – Eduardo Martini Mota, de 7 anos, é o campeão Estadual de Kart de 2022 do Rio na categoria mirim. A conquista do título chega depois de o piloto concluir as cinco etapas do campeonato, sendo que quatro foram sem adversários na sua categoria. Dudu, como é mais conhecido, foi o precursor do campeonato e conseguiu reacender com sua dedicação o kartismo infantil no Rio de Janeiro. Na quinta e última etapa da competição, ocorrida no último dia 12, no Kartódromo de Volta Redonda, Dudu terminou em segundo lugar, mas com o somatório de pontos das suas corridas anteriores, sagrou-se campeão da mirim neste ano no Estado.

O início da recente carreira do piloto mirim deu-se em fevereiro de 2021, no Kartódromo Ayrton Senna, na cidade de Lauro de Freitas (BA), já que Dudu é natural de Salvador (BA). Lá ingressou na Escolinha Brasileira de Kart (EBK) e recebeu as suas primeiras instruções do renomado piloto baiano Diego Freitas, pentacampeão baiano de kart e que já correu de Fórmula Renault na Europa e de Stock Car no Brasil.

Com a mudança de sua família para Barra Mansa, em novembro do ano passado, Dudu passou a treinar no Kartódromo de Volta Redonda com o preparador AGP e chegou até a receber aulas de pilotagem com o expoente piloto da região, Daniel Mageste, profissional das pistas, tricampeão de kart do Estado do Rio e que fez o teste oficial de rookies da temporada 2023 da Stock Series.

A vontade de competir do Dudu e a inscrição dele no Campeonato Estadual de Kart foi o gatilho para a renovação do kartismo infantil no Estado. Dentro de um campeonato infantil de kart as categorias estão divididas entre Mirim, de 7 a 9 anos, e Cadete de 8 a 11 anos, completados no ano em que a competição estiver acontecendo. Os pilotos, pais, preparadores, chefes de equipes, promotores e a Federação ficaram felizes com o crescimento do evento e estão convictos que o grid de 2023 será bem maior.

Desafios

Quando a família do Eduardo se mudou de Salvador para Barra Mansa, as atividades no kart estavam bem reduzidas devido à pandemia, mas seus pais que são fluminenses e já conheciam bem toda a região, achavam que era uma questão temporária e que por existir um kartódromo em Volta Redonda houvesse mais crianças treinando no Estado.

Todavia essa não foi a realidade que encontraram, já que o kart infantil estava praticamente parado em todo o Rio de Janeiro. Os dois pilotos Cadetes que corriam já estavam até engajados em campeonatos no Estado de São Paulo, justamente por não haver grid no Rio.

Em todo o Estado existem apenas duas pistas certificadas e homologadas pela Federação de Automobilismo do Estado do Rio de Janeiro (FAERJ) que podem receber competições de karts preparados, uma no município de Volta Redonda e outra em Guapimirim.

Com isso, nas etapas do Estadual de março e maio deste ano, Eduardo correu com apenas mais um piloto; sendo este de uma categoria acima da sua, a Cadete. Prova do esforço dos dois pilotos para reacender o kartismo no Estado. Na terceira etapa, em julho, aconteceu o ingresso de mais uma criança, também na categoria Cadete; e assim correram nesta e na quarta etapa, em setembro, três pilotos no grid. Dudu só foi ganhar um companheiro de categoria nesta última etapa. Sendo que o grid final da quinta etapa contou com cinco crianças, pois houve ainda a entrada de mais um Cadete.

Expectativa

Teve torcida, gritos e muita animação no Kartódromo de Volta Redonda para ver os três Cadetes e dois Mirins fechando o Campeonato Estadual de Kart de 2022 do Rio de Janeiro no último dia 12.

A expectativa para 2023 é já iniciar com um grid entre oito e dez pilotos, uma vez que houve neste ano muito empenho e comunicação por parte dos pais, dos preparadores, chefes de equipes, proprietários de kartódromos, promotores de eventos e também da FAERJ.

Nos kartódromos de Volta Redonda e de Guapimirim existem equipes e profissionais especializados para dar instruções tanto para adultos como para crianças e adolescentes através de escolas de pilotos.

Confira a classificação final do Campeonato Estadual de Kart 2022 das categorias infantis

Mirim

Campeão – Eduardo Martini Mota

Vice-campeão – Victor Loose

Cadete

Campeão – Thomáz Costinhas

Vice-campeão – Gabriel Constantino

3º lugar – Gustavo Almeida