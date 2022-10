Piloto mirim de Barra Mansa sobe novamente ao pódio em Campeonato de Kart

Matéria publicada em 11 de outubro de 2022, 18:27 horas

Guaratinguetá – O piloto mirim de kart, Eduardo Martini Mota, de 7 anos, disputou no último sábado (8) a segunda etapa do Campeonato do ‘34 Kartódromo de Guaratinguetá’ (SP), no qual estavam no grid pilotos de 6 a 11 anos, das categorias Mirim e Cadete. Dudu, como é conhecido, ficou em quarto lugar na Mirim e subiu novamente ao pódio. No kartismo geralmente são premiados os cinco primeiros colocados nas provas regionais e nacionais.

O piloto já fez quatro etapas do Estadual do Rio de Janeiro de Kart e a estreia em Guaratinguetá no mês passado, ampliando assim a sua experiência com mais adversários dentro da sua categoria, já que no Estadual do Rio Dudu é o único federado disputando na Mirim.

Os próximos desafios do piloto da região Sul Fluminense são as últimas etapas dos dois campeonatos que está disputando este ano. No dia 12/11 acontecerá a quinta etapa do Estadual do Rio, no Kartódromo de Volta Redonda; e na semana seguinte, dia 19/11, a terceira etapa em Guaratinguetá.