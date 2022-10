Piloto mirim de Barra Mansa corre na segunda etapa do Campeonato de Kart em Guaratinguetá

Matéria publicada em 6 de outubro de 2022, 16:45 horas

Barra Mansa – Neste sábado, dia 8 de outubro, o piloto mirim Eduardo Martini Mota, de 7 anos, faz a segunda etapa do Campeonato do ‘34 Kartódromo de Guaratinguetá’ (SP).

No ano em que debutou nas competições oficiais de kart, o piloto da região Sul Fluminense já participou das quatro etapas do Estadual do Rio de Janeiro de Kart e da estreia do Campeonato de Guaratinguetá. Dudu, como é conhecido, é o mais novo piloto federado em competição no Estado do Rio de Janeiro e confessa que gosta muito de viajar para competir em outras cidades.

O piloto viaja nessa sexta-feira (7) para treinar de manhã e a tarde, acertar o balanço do kart para o traçado e tentar se recuperar dos erros cometidos na primeira etapa que o deixaram em quarto lugar. Disposto a ser mais arrojado, Dudu diz que “vai acelerar mais, beliscar mais as zebras nas curvas e ir mais para cima na hora das ultrapassagens”.

– Meu objetivo é subir no primeiro ou segundo lugar no pódio desta vez – disse.

O evento acontece em Guaratinguetá (SP), tem entrada gratuita e começa a partir das 8h.