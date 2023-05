Pilotos da região enfrentam desafios na segunda etapa do Campeonato Carioca de Kart

Matéria publicada em 2 de maio de 2023, 10:20 horas

Sul Fluminense – A segunda etapa do Campeonato Carioca de Kart, que ocorreu neste sábado (29) em Guapimirim, contou com 104 pilotos e suas equipes na pista. Nas categorias Mirim – crianças de 7 a 9 anos – e Cadete – crianças de 8 a 11 anos – foram 10 pilotos largando no grid, um recorde de participação para o Rio de Janeiro nos últimos anos. Essas duas categorias correm juntas, no mesmo grid, pois os karts têm a mesma especificação de motor e peso; mas os competidores pontuam de forma separada, cada um em sua categoria. A região sul fluminense tem dois jovens pilotos nessa disputa, um Cadete e um Mirim.

Gabriel Constantino, morador de Volta Redonda que venceu pela categoria Cadete na estreia do Campeonato, terminou nessa etapa em quarto lugar. Constantino disse que não era o resultado esperado, mas fica com todo o aprendizado e sabe que a condição que o impossibilitou de disputar a vitória foi um componente fora do seu controle. “O automobilismo tem dessas coisas e estou aprendendo que não posso me abalar. Agora é seguir treinando com muito empenho para a próxima etapa.”, afirmou Gabriel mostrando grande amadurecimento.

Eduardo Martini Mota, mais conhecido como Dudu e que corre pela Mirim, fez na sexta-feira um treino livre sob forte chuva, e se destacou mostrando muita habilidade para correr na pista molhada. “Foi um dos melhores treinos da minha vida! Me senti à vontade na pista e consegui andar forte mesmo com a chuva”, afirmou o jovem piloto de Barra Mansa.

Já na classificação do sábado, Dudu enfrentou problemas com acerto do kart e também com um fator externo que acabou prejudicando o seu desempenho do dia. Classificou-se em penúltimo dos dez competidores inscritos e em quarto na sua categoria, Mirim. Nas duas baterias de corrida seguintes, Dudu repetiu a posição da sua classificação, fechando então o evento em quarto no pódio pela Mirim. “O resultado não reflete a minha alegria em correr de kart. Agora é continuar treinando para ficar mais bem preparado para a próxima corrida”, afirmou Dudu.

O próximo desafio dos pilotos da região será no dia vinte de maio, no Kartódromo de Volta Redonda e na estreia do Campeonato Carioca Light de Kart na Cidade do Aço, o outro campeonato do Rio que também é supervisionado pela Federação de Automobilismo do Estado do Rio de Janeiro (FAERJ).

Em todo o Estado existem apenas duas pistas certificadas e homologadas pela FAERJ que podem receber competições de karts preparados, uma no município de Volta Redonda que abriga o ‘Carioca Light’ e a outra fica em Guapimirim, a qual recebe o ‘Carioca’. Em ambos os kartódromos existem equipes e profissionais especializados para dar treinos e instruções tanto para adultos como para crianças e adolescentes através de escolas de pilotagem.