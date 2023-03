Pilotos da região estreiam no Carioca de Kart neste sábado - Diário do Vale

Matéria publicada em 22 de março de 2023, 17:56 horas

Sul Fluminense – O Kartódromo Internacional de Guapimirim recebe, neste sábado (25), a primeira etapa da temporada 2023 do Campeonato Carioca de Kart. As categorias Mirim e Cadete estão com mais competidores esse ano no estado do Rio de Janeiro, fruto do trabalho de divulgação e captação feita pelos pais dos pilotos ao longo de 2022, e a região Sul Fluminense tem dois jovens pilotos confirmados para correr.

O evento, que é supervisionado pela Federação de Automobilismo do Estado do Rio de Janeiro (Faerj), tem entrada franca e acontece a partir das 08h30 com os treinos classificatórios, seguidos das baterias de corridas às 09h10.

A competição terá sete etapas ao longo do ano – todas em Guapimirim – e contará, além da Mirim e da Cadete, com as categorias Júnior Menor, Júnior, Sprinter 2T, Sênior 2T, F4 Novatos, F4 Graduados, F4 Sênior, Rental Leve, Rental Médio e Rental Pesado. Estão previstos mais de 120 pilotos para a etapa de abertura do Campeonato Carioca no próximo dia 25 em Guapimirim.

Eduardo Martini Mota (AGP / Irmãos Martini / Guaporé / Drogaria Moderna), morador de Barra Mansa e campeão estadual da Mirim de 2022, contou que está disposto a ser mais arrojado este ano e prometeu “acelerar bastante nas retas, beliscar mais as zebras nas curvas e fazer a curva um de pé trancado em todas as voltas”.

Já Gabriel Constantino (MM França / InvestSmart XP), morador de Volta Redonda e vice-campeão estadual da Cadete de 2022, disse que está muito empolgado com o desafio de competir em um kartódromo diferente e que, apesar do pouco tempo de treino na pista de Guapimirim, está muito confiante que irá realizar uma boa corrida.

Kartismo infantil em expansão

O kartismo infantil está em franca renovação no Estado do Rio e a expectativa para esse ano é aumentar ainda mais o grid até fechar entre dez e quinze pilotos competindo nas categorias Mirim – crianças de 7 a 9 anos – e Cadete – crianças de 8 a 11 anos.

– Temos visto pais empenhados e dedicados em unir, explicar e trazer pilotos novos para o kartismo no Estado. Todo esse esforço tem mostrado excelente resultado, pois vínhamos há anos sem ter pilotos das categorias Mirim e Cadete no grid do Rio de Janeiro e hoje temos um grid potencial de garotos formados e já em nível de competição de aproximadamente dez pilotos – declarou Mário Ferreira Filho, promotor da competição.

Em todo o estado existem apenas duas pistas certificadas e homologadas pela Faerj que podem receber competições de karts preparados, uma em Volta Redonda e outra em Guapimirim. Em ambos os kartódromos existem equipes e profissionais especializados para dar instruções tanto para adultos como para crianças e adolescentes através de escolas de pilotagem.

Confira abaixo a lista dos pilotos inscritos na Mirim e na Cadete para a etapa de abertura:

Categoria Mirim

– Ayrton Monteiro

– Eduardo Mota

– Nicolas Souza

– Victor Loose

Categoria Cadete

– Gabriel Constantino

– Guilherme Carriço

– Henrique Weissheimer

– Murilo Parreira