Pilotos da região se destacam no Campeonato Carioca de Kart em Volta Redonda

Matéria publicada em 22 de maio de 2023, 17:13 horas

Dez pilotos de três categorias competiram em busca da vitória no Kartódromo de Volta Redonda

Volta Redonda – Os pilotos da região fizeram bonito na abertura do Campeonato Carioca Light de Kart, realizada no sábado (20), em Volta Redonda. O evento contou com a participação de dez pilotos e suas equipes. Os representantes da região, foram Eduardo Martini Mota, 7 anos, de Barra Mansa, Gabriel Constantino, 10 anos, e Pedro Arthur Bastos, 10 anos, ambos de Volta Redonda.

Na primeira etapa, nas categorias Mirim e Cadete, sete pilotos de 7 a 11 anos alinharam no grid. As duas categorias competem juntas no mesmo grid, devido às especificações idênticas de motor e peso dos karts, porém os pilotos pontuam separadamente em cada categoria.

Eduardo Martini Mota, Dudu, o piloto mais novo do grid, estreou no Carioca conquistando uma vitória, marcada por determinação e recuperação. Mota não se classificou bem, mas fez uma corrida de superação que lhe daria o segundo lugar, mas após a penalização de outro piloto, acabou herdando o lugar mais alto do pódio neste sábado (20). Dudu afirmou que a corrida foi divertida e que ficou muito feliz por terminar em primeiro lugar. No entanto, ele reconhece a importância de continuar treinando para melhorar cada vez mais.

Gabriel Constantino também não ficou atrás e venceu a primeira etapa pela categoria Cadete. Constantino revelou que estava bem preparado e sabia que as corridas não seriam fáceis, devido a qualidade dos pilotos do grid, mas que ficou tranquilo e concentrado para fazer o seu melhor. Gabriel ainda se disse muito feliz por ganhar em casa, já que foi no Kartódromo de Volta Redonda que teve o seu primeiro contato com o kart. “Por isso essa vitória tem um gosto especial e o troféu terá um lugar de destaque em sua estante”. Gabriel concluiu agradecendo a seu mecânico e preparador Marcelo Menezes e ao seu coach Sindinho Bitton, reafirmando o seu compromisso de continuar dedicado aos treinos visando alcançar mais vitórias.

O segundo lugar da Cadete ficou com o piloto estreante em competição, Pedro Arthur Bastos, que iniciou os treinos com kart preparado há apenas dois meses e conquistou a torcida do evento com evolução e velocidade. PA, como é conhecido, disse que ficou emocionado demais, pois viveu seu primeiro campeonato e conseguiu um resultado muito bom.

Os jovens pilotos do estado têm como próximo desafio a terceira etapa do Campeonato Carioca de Kart, no dia 17 de junho, no Kartódromo de Guapimirim. O Carioca de Kart é outro campeonato do Rio supervisionado pela Federação de Automobilismo do Estado do Rio de Janeiro (FAERJ).

Existem apenas duas pistas certificadas e homologadas pela FAERJ para receber competições de karts preparados no Estado do Rio de Janeiro. Uma delas está localizada no município de Volta Redonda, onde ocorre o ‘Carioca Light’, e a outra em Guapimirim, que recebe o ‘Carioca’. Ambos os kartódromos contam com equipes e profissionais especializados que oferecem treinamentos e instruções tanto para adultos como para crianças e adolescentes através de escolas de pilotagem.

Resultado da primeira Etapa do Campeonato Carioca Light de Kart 2023

Categoria Mirim

1º – Eduardo Mota

2º – Victor Loose

3º – Ayrton Monteiro

Categoria Cadete

1º – Gabriel Constantino

2º – Pedro Arthur Bastos

3º – Henrique Weissheimer

4º – Murilo Parreira