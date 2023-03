Pilotos de Barra Mansa e Volta Redonda são destaques em campeonato de Kart - Diário do Vale

Matéria publicada em 27 de março de 2023, 19:09 horas

Rio – Dois atletas da região Sul Fluminense foram destaques na primeira etapa da temporada do Campeonato Carioca de Kart 2023. Os jovens Gabriel Constantino, de Volta Redonda, e Eduardo Martini, de Barra Mansa, conquistaram boas colocações no Kartódromo Internacional de Guapimirim, no Rio de Janeiro. Ao todo, a competição reuniu 86 pilotos.

Gabriel venceu duas baterias na categoria Cadete (8 a 11 anos) deste sábado (25), e lidera o campeonato, enquanto Eduardo se classificou para largar na P2 na categoria Mirim (7 a 9 anos) e terminou na terceira colocação. Os pilotos das categorias correram juntos no mesmo grid por conta dos karts terem a mesma especificação de motor e peso. Os pilotos de cada categoria pontuaram de forma separada.

Constantino relatou que foi muito legal chegar em primeiro e subir no lugar mais alto do pódio. O jovem ainda agradeceu o preparador Marcelinho Menezes e o coach Sindinho Bitton, que ajudaram na construção e estrutura do Kart e nas instruções para o jovem durante a corrida.

– Essa vitória foi fruto da minha preparação nos treinos e também de muita concentração na corrida, agradeço a todos que me ajudaram – destacou Gabriel.

Já o barra-mansense Eduardo se classificou para largar entre os primeiros, mas perdeu a posição logo na largada e não conseguiu recuperar nas 10 voltas da corrida, terminando em terceiro. Dudu, como é conhecido, diz ter ficado feliz com o resultado por conta de sua evolução durante o final de semana. Eduardo ainda relatou que vai se preparar mais nos treinos para conseguir as melhores colocações.

Ainda haverá mais seis etapas ao longo do ano, sendo todas em Guapimirim-SP. Além da Mirim e da Cadete, o campeonato conta com as categorias Júnior Menor, Júnior, Sprinter 2T, Sênior 2T, F4 Novatos, F4 Graduados, F4 Sênior, Rental Leve, Rental Médio e Rental Pesado. A transmissão do campeonato pode ser acompanhada ao vivo pelo Youtube, através do canal FAtv Live.