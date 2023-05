Pinheiral: 8ª edição do ‘Domingo de Diversão e Compras’ atrai centenas de pessoas

Matéria publicada em 8 de maio de 2023, 14:51 horas

Pinheiral – A 8ª edição do ‘Domingo de Diversão e Compras’ foi realizada, no último domingo (7), na Avenida Nilton Penna Botelho, no bairro São Jorge, em Pinheiral, e movimentou centenas de pessoas.

O evento contou com ofertas com até 50% de desconto das várias lojas participantes por toda a extensão da avenida, proporcionou um incentivo às vendas do comércio no município e promoveu pontos de lazer e entretenimento. Dentre as programações, foi disponibilizado brinquedo inflável para as crianças, espaços para a realização de eventos culturais, além da participação da Feira de Produtores Rurais e Artesãos de Pinheiral e show com a Banda F- Samba que animou o público.

O ‘Domingo de Diversão e Compras’ foi realizado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico com apoio da Secretaria de Esporte, Cultura, Lazer, Juventude e Turismo (SEMECULT) e da Associação Comercial Industrial e Agropastoril (ACIAP) de Pinheiral.

Estiveram presentes o Prefeito Ednardo Barbosa, a vice-prefeita Sediene Maia, a secretária da SEMECULT Aline Gouvêa, os secretários de Desenvolvimento Econômico, Júlio Barbosa, de administração, Vagner Soares, do Ambiente e Desenvolvimento Rural, Fábio Nogueira e o Vereador Mário Arthur.

De acordo com o prefeito Ednardo Barbosa, o evento foi uma oportunidade para aumentar as vendas do comércio e gerar lazer para a população.

– É sempre gratificante investirmos e incentivarmos o comércio local da nossa cidade. Este ano ainda iremos realizar mais três edições do Domingo de Diversão e Compras, visando alavancar as vendas e gerar mais renda, além de disponibilizar a aquisição de produtos de qualidade e com descontos de 50%. Agradeço a todos pelo empenho na realização de mais uma edição deste projeto que faz toda a diferença para o comércio local. Se Deus quiser, as próximas edições também serão sucesso – disse o prefeito.

Para a vice-prefeita, Sediene Maia, a ação possibilitou aos comerciantes a compra de mercadorias em promoção e garantiu a diversão para quem compareceu e participou do evento dominical.

– É um momento importante para a cidade e para as famílias que estão tendo a oportunidade de adquirir em lojas diferentes, várias mercadorias, com preços acessíveis e de ótima qualidade. Temos a certeza de que foi um sucesso e que os participantes puderam se divertir – afirmou a vice-prefeita.

O secretário da pasta que organizou o evento em parceria com a ACIAP, Júlio Barbosa, destaca a importância do evento.

– É com muita alegria que realizamos mais uma edição do Domingo de Diversão e Compras. Esse evento que tanto impulsiona e incentiva o comércio da cidade. Parabenizamos a todos os comerciantes que abriram suas lojas para receber os consumidores e a todos os que estiveram presentes nessa edição- destacou o secretário.

A presidente da ACIAP de Pinheiral, Kelen Nunes, também ficou satisfeita com o resultado do Domingo de Diversão e Compras. “Achei que o evento ficou muito bom, atendeu as nossas expectativas. Com certeza o resultado foi positivo e os comerciantes puderam comemoras as vendas”, disse.

De acordo com Estela Oliveira, proprietária da loja Missy Moda Plus Size, o evento estava bem organizado e possibilitou ótimas vendas.

– O evento traz a população para perto dos comércios de Pinheiral, movimenta as lojas para a população conhecer e entender que na cidade há vários produtos que cada consumidor precisa, sem a necessidade de deslocar-se para outros lugares para adquirir. O domingo foi produtivo e de muitas vendas. Já estamos na expectativa para a próxima edição, que seja tão lucrativa quanto essa- afirmou a lojista.