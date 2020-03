Pinheiral abre inscrições para a 4ª edição do Casamento Comunitário

Matéria publicada em 3 de março de 2020, 11:26 horas

Pinheiral – A Secretaria Municipal de Assistência Social de Pinheiral abriu as inscrições para a 4ª edição do Casamento Comunitário. As inscrições vão desta terça-feira (3) até dia 30 deste mês.

Os casais interessados em participar desta edição devem portar documentos como: certidão de Nascimento ,se solteiro, ou certidão de casamento, com averbação de divórcio de seis meses; RG; CPF; comprovante de residência e comprovante de renda com até dois salários mínimos.

Os documentos devem ser apresentados na sede da secretaria, na Rua Bulhões de Carvalho, nº 151, sala 101, no bairro Rolamão.

Para mais informações ligar pelo número 3356-3084.