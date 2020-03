Pinheiral adota sistema ‘drive-thru’ na campanha de vacinação contra a gripe

Matéria publicada em 23 de março de 2020, 09:12 horas

Pinheiral – A Secretaria Municipal de Saúde de Pinheiral está iniciando a Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe em todas as oito unidades de saúde, de 8h às 17h, mas com uma novidade: a campanha no município conta com o sistema “drive-thru”. O novo método visa evitar que os idosos se desloquem para dentro das unidades.

Neste sistema, o acompanhante do idoso deve anunciar na recepção que o idoso está no veículo e então uma equipe irá aplicar a vacina.

A campanha nacional tem prioridade de vacinar os profissionais da saúde e os idosos, acima de 60 anos, para serem os primeiros imunizados. Eles serão vacinados de acordo com o calendário definido pelo Ministério da Saúde.

Outra medida que será adotada para os que forem receber a vacinação dentro da unidade é as recomendações de prevenção do coronavírus mantendo a distância de um metro durante as esperas pela vacina.

– As que não tem condições de se locomover até a unidade cadastrada serão vacinadas no próprio domicílio. É importante comparecer na unidade que estão cadastradas com identidade e o cartão de vacina – disse o secretário de Saúde, Everton Alvim.