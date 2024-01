Pinheiral alerta a população sobre os cuidados para combater a Dengue

Pinheiral – Com a chegada do verão e as chuvas intensas, aumenta a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. No estado do Rio de Janeiro, por exemplo, foram registrados mais de mil casos de dengue semanalmente nas últimas sete semanas, de acordo com o monitoramento de arboviroses da Secretaria de Estado de Saúde (SES). Em Pinheiral já são 11 os casos registrados desde o início do mês, um dado alarmante se comparado aos apontados em todo o ano de 2023 que somaram 31 no total.

Para combater a proliferação do mosquito, a Prefeitura de Pinheiral, por meio do Departamento de Vigilância em Saúde, aumentou as visitas dos agentes de combate às endemias às residências e destaca a necessidade de toda a população intensificar os cuidados na prevenção do Aedes aegypti.

O último Levantamento de índice rápido de Aedes aegypti (LIRAa) realizado no município no início do mês mostrou que os focos são encontrados nos quintais das residências. Por isso é importante evitar o acúmulo de água em locais propícios para a formação de criadouros, como vasos de plantas, pneus, garrafas plásticas, piscinas sem uso e manutenção, e até mesmo em recipientes pequenos.

Para mais informações, dúvidas ou denúncias, os cidadãos podem entrar em contato de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, pelo telefone (24) 33562328.

De acordo com o Ministério da Saúde, o vírus dengue (DENV) é um arbovírus transmitido pela picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti e possui quatro sorotipos diferentes (DENV-1, DENV-2, DENV-3 e DENV-4) e pode provocar diversos sintomas como febre alta, dor no corpo e articulações, dor atrás dos olhos, mal-estar, falta de apetite, manchas vermelhas no corpo e dor de cabeça.

O coordenador do Departamento de Vigilância em Saúde do município, Rangel Medeiros, afirmou que o verão acompanhado pelas chuvas, contribui significativamente para o aumento dos casos.

-É muito importante que os moradores recebam bem os agentes e colaborem aumentando a atenção para objetos e áreas propensas ao acúmulo de água das chuvas, especialmente em locais descobertos. Temos hoje na cidade 15 agentes de combate às endemias que trabalham diariamente para combater a proliferação do mosquito. Toda a equipe do Departamento de Vigilância em Saúde está em constante ação para fornecer orientações à população sobre os riscos da doença. Estamos confiantes de que, trabalhando em conjunto, conseguiremos manter o mosquito longe das casas – declarou.